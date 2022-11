Governo | Conte “Troppo impegnati su misure identitarie”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Cosa voglio dire a Salvini? La maggioranza dei votanti vi ha dato fiducia per risolvere il problema del caro bollette e dei prezzi. Concentratevi su questo, non pensate allecome la norma anti-rave, perchè fino ad ora non ho visto alcuno spiraglio” Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite a Dritto e Rovescio su Rete4.“Sono stato sempre convinto della forza politica, della chiarezza politica, sostenibilità e della dignità delle nostre posizioni politiche. Ho sempre pensato che i cittadini alla lunga avrebbero compreso la nostra posizione e credo che insomma lo stiano dimostrando”, ha aggiunto. Quanto alla norma anti-rave, secndo il leader pentastellato “nessuno vuole certificare comportamenti illegali, ma qua stiamo parlando di ragazzi che potrebbero essere reclusi per 6 anni ...

sembra disponibile. E Calenda "Percepisco che c'è da parte di tutti la consapevolezza della ... Ma noto che a pochi giorni dall'avvio di questoc'è la conferma di ciò che sospettavamo: in ...... sono saltato sulla sedia - denuncia il leader Giuseppe- E' assurdo che sia stato introdotto ... Solo a quel punto si potrà mettere in calendario il primo decreto delMeloni per avviare la ...Una grande marcia per la pace in Ucraina è in programma sabato a Roma. "E' importante che a questa manifestazione ci siano tantissimi cittadini, anche chi ha votato il centrodestra, anche chi ha votat ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...