Curare le persone partendo dall’ambiente in cui viviamo | l’iniziativa della Farmacia Salvo D’Acquisto per la raccolta di olio usato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Fiumicino – Molto spesso non ci rendiamo conto di quanto le nostre azioni quotidiane possano avere un impatto negativo sull’ambiente in cui. Ne è un esempio lo smaltimento dell’da cucina: “un litro di, buttato nel lavandino, inquina una superficie di mare pari ad un campo da calcio. Purtroppo, quasi nessuno lo sa, e si continua a portare avanti questa cattiva abitudine”. A spiegarlo è il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttorecomunale di Isola Sacra per 20 anni, che rende nota la nuova iniziativadi Palidoro: “Per salvaguardare il nostro Pianeta – sottolinea il dott. Tortorici – bisogna cominciare dalle piccole cose. Se non sai come ...