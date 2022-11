Cosa significa per la Bulgaria inviare armi all’Ucraina

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) Due commissioni parlamentari bulgare hanno appena approvato l’invio diin Ucraina, contemplando anche sistemi avanzati come missili anti-aerei. Lapossiede unativa anima parlamentare filo-russa e, come fa notare Luciano Capone in un tweet, Mosca aveva molto puntato sulla caduta del governo filo-occidentale per un cambio di politica estera. Non è la prima volta che del materiale bellico bulgaro verrà inviato verso Kiev, ma le scorse consegne erano avvenute tramite Paesi terzi, con le fabbriche dibulgare che stanno facendo enormi profitti. I comitati Difesa e Politica Estera di Sofia hanno approvato le due proposte inoltrate dai partiti europeisti Gerb eDemocratica. Ora questo step è stato completato, ci si aspetta che le proposte riceveranno sufficiente supporto ...