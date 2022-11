Autonomia | Piero De Luca | “Non consentiremo penalizzazioni per il Sud”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – “Calderoli ha avviato una serie di interlocuzioni atipiche in un quadro non coordinato su una proposta che ancora oggi è sconosciuta al Parlamento ed è sconosciuta alla politica. Siamo molto preoccupati perché, nel programma di governo della Lega, c’era la proposta di realizzare l’che avevano ipotizzato Lombardia e Veneto. È una proposta che parla di residuo fiscale, cioè di distribuzione delle risorse fiscali all’interno delle regioni più ricche a danno di quelle meno sviluppate e tratta di una ipotesi di differenziazione delle prestazioni essenziali in settori decisivi, quali la scuola, la sanità, il trasporto pubblico locale, le politiche sociali”. A dirlo, questa mattina, nella sede provinciale del Partito Democratico,De, il vice capogruppo del Pd alla ...

