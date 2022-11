(Di giovedì 3 novembre 2022) I familiari chiedono giustizia per Daniele , un giovane di 24 anni diche un anno fa si è tolto la vita, per un amoreche si è poi rivelato inesistente. La procura diha emesso...

Gazzetta del Sud

I familiari chiedono giustizia per Daniele , un giovane di 24 anni di Forlì che un anno fa si è tolto la vita, per un amore virtuale che si è poi rivelato inesistente. La procura di Forlì ha emesso un ...I tre sarebbero giunti nei pressi del condominio dove vive l'a bordo di un'autovettura; uno di loro sarebbe rimasto all'interno del veicolo mentre gli altri due si sarebbero recati presso la ... Anziano si finge "Irene", la sua fidanzata virtuale: 24enne si uccide a Forlì Finto postino raggira un’anziana di Castelvetere sul Calore e le sottrae duemila euro e una catenina d’oro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte dai Carabinieri ...I familiari chiedono giustizia per Daniele, un giovane di 24 anni di Forlì che un anno fa si è tolto la vita, per un amore virtuale che si è poi rivelato inesistente. La procura di Forlì ha emesso un ...