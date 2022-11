Alunno prende in giro docente che reagisce | pugno sulla pancia allo studente Il preside | “Gesto molto grave”

Voglioinsegnare.it

... perché l'crescerà e maturerà nella sua mente l'idea che è inutile che studio, tanto alla ... e, ponendo lo studente al centro del servizio scolastico, il docente sicura della sua ...... sempre sul social: "Quida schifo, tieni il mio numero di cellulare", invitandola anche a ... che un docente non dovrebbe scrivere a un. "Mi spiace che non ti abbia salutata bene. ... Il caso degli spari alla maestra di Rovigo, Crepet: “Non c'è autorità se chi taglia il salame guadagna più di un docente" Bufera su un docente del liceo Pilo Albertelli di Roma che ha mandato messaggi su Whatsapp a una studentessa minorenne ...Ha chiesto ad una ragazza di 16 anni di uscire insieme, per bere una birra. Non è un coetaneo, ma un professore di 35 anni, ad aver proposto ad una sua studentessa del liceo ...