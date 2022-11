Zoe Cristofoli | periodo nero | anche il cane non sta bene Il suo messaggio

Cristifoli, la fidanzata di Theo Hernandez, ha parlato della rapina subita dalla coppia: "Peggio di quanto scritto sui giornali", attraverso le sue storie Instagram, è tornata a parlare di quanto accaduto nella rapina subita qualche giorno fa. Le parole della fidanzata di Theo Hernandez. CHOC ...Chi è, modella e influencer fidanzata con Theo Hernandez. La compagna del terzino del Milan, nota anche come L'articolo, chi è la fidanzata di Theo Hernandez: vita privata, ...Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Zoe Cristofoli, influencer e compagna di Theo Hernandez, con il quale comunica ai suoi fan che il suo cane non sta molto bene: continua il periodo nero ...La compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, è tornata a parlare su Instagram del terrore provato durante la rapina in casa. Il Milan sta disputando un’altra ottima stagione, confermando lo scudetto ...