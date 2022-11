Uomini e Donne spoiler puntata 2 novembre | Federica disperata | Riccardo reticente

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la messa in onda di venerdì 28 ottobre,tornerà in onda direttamente mercoledì 2. Questo perché il talk show di Maria De Filippi non sarà trasmesso nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1°. Il motivo risiede, come di consueto, nel fatto che il giorno 1 è festivo, L'articolo proviene da KontroKultura.