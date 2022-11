(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Il testo dell’articolo 5 del-legge 162 del 2022 sui“dal mio punto di vista non nega la libertà di riunione nelle modalità indicate e garantite dall’articolo 17 della Costituzione, cioè ‘pacificamente e senz’armi’. La norma è diretta all’occupazione abusiva di locali altrui. Mi pare dunque che non ci sia né una intenzione né una condizione”. Così il presidente emerito della Corte costituzionale Cesareche all’Adnkronos rimarca: “Se la sanzione indicata nella norma sarà ritenuta eccessiva rispetto all’ipotesi di reato (e questa è una valutazione di merito), si potrà intervenire durante il dibattito parlamentare sottoponendo ilad emendamenti. In fase di conversione infatti sarà bene approfondire ogni aspetto per fugare il ...

Yahoo Finanza

... in alternativa, una denuncia di deterioramento rilasciata dall'autorità di pubblica; 1 ... L'AUTORE: SabrinaLEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTORE... per la sensibilità mostrata alle mie sollecitazioni sulla necessità di mettere inun'... Gaspare Patti (progettista e direttore operativo), Franco(supporto al RUP), Giovanni Conti ... Sicurezza, Mirabelli (ex Consulta): "Decreto rave party non è liberticida" (Adnkronos) – Il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 162 del 2022 sui rave party “dal mio punto di vista non nega la libertà di riunione nelle modalità indicate e garantite dall’articolo 17 della ...Un'altra strepitosa prova della Nottolini, che di fronte al suo pubblico del Palapiaggia annichilisce l'Arredofrigo Valnegri di Acqui Terme seppellendola di punti, nonostante la buona vena del suo cap ...