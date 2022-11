Sicurezza | a breve nuove telecamere in centro e in altre zone della città

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –di video sorveglianza saranno installate nelstorico, ma anche a Pacevecchia, Capodimonte e nelle contrade. Lo ha annunciato oggi Clemente Mastella a margine dell’evento per la Commemorazione dei defunti svoltosi oggi precisando che questa ulteriore misura die deterrenza ai fini soprattutto di una movida più sicura e pacifica verrà applicata in punti strategici. Si attende il via libera da parte del Comitato, ma si tratta di un progetto di 250 mila euro stanziati dal Ministero dell’Interno. “Occorre complicità da parte di tutti – ha sottolineato il primo cittadino -. Il problema movida non esiste solo a Benevento, anzi qui è molto contenuto rispetto adrealtà. Occorre equilibrio nella valutazione dei fatti. Andremo in ...

