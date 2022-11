Saltano le ultime due date del tour europeo di Luciano Ligabue per Covid

I due, dopo un'occhiata complice, leaddosso all'unisono e l'incappucciano come un salame ... 'Falcao doveva andare al Milan e non alla Roma! Me l'ha detto mio cuggino di Bahia', sono le...Forse non è un caso che nellequattro gara in casa sia arrivata solo una vittoria sofferta ... Niente uscite dal basso, zolle che, infortuni muscolari, si spera che il problema del ...La frase del tecnico alla vigilia di una gara importante da affrontare con 12 indisponibili non è casuale: tra scelte azzardate, recuperi forzati, errori di preparazione e imprevisti, cosa sta succede ...Il Mondiale in Qatar rischia di dover rinunciare a numerose e attesissime stelle del calcio mondiale. Tanti gli assenti sicuri, ma non manca chi proverà a stringere i denti per non mancare ...