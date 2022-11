Pagelle Juve PSG | gol e assist Mbappé | Locatelli incide VOTI

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido come sesta giornata della Champions League 2022/2023:PSG (inviato allo Stadium) Ledei protagonisti del matchPSG, sesta giornata della Champions League 2022-23 per i bianconeri di Allegri.NTUS: Szczesny 6; Gatti 5.5, Bonucci 7, Alex Sandro 6; Cuadrado 6 (88? Barrenechea SV), Fagioli 6.5 (88? Barbieri SV),7 (85? Soulé SV), Rabiot 6, Kostic 5.5; Miretti 6 (74? Chiesa 6); Milik 6. All. Allegri 6 PSG: Donnarumma 6; Hakimi 6, Ramos 6, Marquinhos 6.5, Bernat 6 (67? Nuno Mendes 7); Fabian Ruiz 6 (20? Renato Sanches 6), Verratti 6.5 (87? Danilo SV), Vitinha 6; Soler 5.5 (67? Ekitike 6);7.5, Messi 6. All. Galtier ...