Non ne vale la pena Mannheimer smonta la sinistra in 10 secondi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Forse sta davvero cambiando il vento. Per anni, a Predappio, si è celebrato il rito incrociato dei nostalgici, fascisti e antifascisti a braccetto. Oggi, finalmente, c'è qualcuno che può andare in tv a dire poche, chiare parole: sulle colline forlivesi che hanno dato i natali a Benito Mussolini, chi sfila oggi, 100 anni dopo la Marcia su Roma, non sono che «quattro gatti folkloristici». Renato, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ce l'aveva con chi sfila in camicia nera e braccio teso maanche per chi ali fa sembrare come un esercito in armi che mette a repentaglio la democrazia. Vuoi vedere che serviva davvero l'approdo a Palazzo Chigi di una ex (giovanissima) missina come Giorgia Meloni, poi transitato in tutto l'arco politico del centrodestra, per mandare in soffitta tutto ...