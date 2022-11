Globalist.it

La Russia può "superare" la moratoria sulla pena di morte, anche in base alla nuova Costituzione, Lo ha affermato sul suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitri. "Nel quadro dell'attuale Costituzione, la moratoria sulla pena di morte può essere superata, se necessario", ha scritto l'ex presidente, "si tratta di scegliere i mezzi per tutelare gli ......userà anche le armi nucleari per difendere le regioni annesse' Ieri, che già in passato aveva più volte paventato l' uso delle armi nucleari contro Kiev, ha ammonito che se l'Occidente... Medvedev vuole annullare la moratoria sulla pena di morte: ecco con quale scusa Le parole del ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, citato dalla Tass, a un meeting con la Bielorussia. Dichiarazioni che arrivano nel giorno in cui il New York Times dà notizia del fatto che alt ...Medvedeve ha definito umana la moratoria sulla pena capitale in Russia, ma ha osservato che la pena di morte continua ad essere applicata in tutte le principali potenze nucleari.