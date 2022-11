Matt Hardy | “Voglio affrontare di nuovo Edge & Christian con mio fratello Jeff”

(Di mercoledì 2 novembre 2022)sono uno dei tag team più influenti della storia del wrestling, vantando un palmares di tutto rispetto, tra i più ampi del business. Tra i loro rivali più importanti sicuramente dobbiamo menzionare, coi quali hanno dato vita a match memorabili, tra i quali spicca il primo tag team ladder match della storia. Riferito a questo,ha recentemente parlato del finale più appropriato per la carriera degliBoyz. Nonostante tutti e quattro abbiano avuto una carriera in singolo più che rosea,sostiene che in un mondo perfetto, lui echiuderebbero la loro carriera come tag team combattendo un’ultima volta contro...

