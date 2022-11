Marsiglia fuori dall’Europa | Guendouzi | “Avremmo dovuto difendere l’1-1”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un “risultato catastrofico” perché arrivato dopo “una mancanza di comunicazione”. Matteofa autocritica dopo la clamorosa eliminazione del. Non solo niente ottavi, ma anche niente Europa League per i francesi. Decisivo un gol di Hojbjerg al 95? del match col Tottenham di Conte. “C’è grande delusione, possiamo solo incolpare noi stessi, nessun’altro – spiega-. Era normale spingere per la qualificazione agli ottavi, ma dopo la chance fallita da Kolasinacl’1-1. C’è stata una mancanza di comunicazione con la panchina, ma ci è anche mancata esperienza. C’è stato un malinteso ed è per questo che abbiamo preso il gol. Se avessimo saputo il risultato di Lisbona, nonattaccato in quel ...