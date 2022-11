Koulibaly svela un retroscena su Spalletti | “Lo prendevano per pazzo…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 novembre 2022)unsu. Il difensore del Chelsea non dimentica il suo Napoli e il tecnico di Cervaro. Kalidouda Londra non dimentica il Napoli, il difensore sta facendo un tifo appassionato per gli azzurri: “Se dovesse vincere lo Scudetto correrò a Napoli a festeggiare, sarà uno Scudetto anche mio. E chissà, magari tornerò da dirigente… La maglia della Juve? Non potevo indossarla”. Nessuna invidia, ma anzi tifo caloroso per qualcosa che in caso di vittoria sentirebbe anche come suo. Kolubaly hato unsu, che per il ‘Comandante’ ha avuto sempre stima altissima e parole meravigliose. Sentimenti ricambiati dal giocatore: “Mi ha capito al primo sguardo. Ogni giorno passavo nel suo ufficio e ...