“Insultata pesantemente” | ex ballerina di Amici si sfoga duramente | l’eliminazione brucia ancora

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’esclusione dalascia l’amaro in bocca: ladi hip-hop si concede un lungo sfogo dopo l’addio al programma.2022 (fonte youtube)Ogni gioco ha le sue regole, e anche i talent televisivi non sfuggono alla logica del “vinca il migliore“. “2022” ha da poco riaperto i battenti, promuovendo nella scuderia del programma una nuova schiera di aspiranti ballerini e cantanti professionisti pronti a sfidarsi. Di puntata in puntata, la competizione si fa più ardua per i giovani concorrenti, e le eliminazioni possono decretare lo stop della loro carriera sul piccolo schermo. Stavolta è toccato alla performer di hip-hop Asia, reduce dalla sostituzione con la collega Claudia, e dal successivo ripescaggio da parte degli spettatori. Nonostante l’assegnazione del “banco del pubblico“, infatti, Asia non si è ...

Saturno Notizie

Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno creduto in me e che hanno votato a mio favore, il vostro sostegno è stato davvero importante per me! Ringrazio anche chi mi hain ...... tornando spesso a casa ubriaco , e in queste occasioni veniva. Nel frattempo, la donna aveva chiesto la separazione e l'uomo aveva iniziato a minacciarla di morte . L'uomo ha ... Prende a calci e insulta pesantemente una donna a Città di Castello La ballerina si è sfogata dopo essere stata eliminata dalla scuola di Amici Nel corso del pomeridiano di Amici andato in onda ieri pomeriggio, la ...L'ex allieva di Amici 22 replica alle critiche: "Ringrazio chi mi ha pesantemente insultata" Nella puntata di ieri, domenica 30 ottobre, Asia è stata ...