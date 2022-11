Il Declino Di Barbara D’Urso! Cosa Sta Succedendo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022)D’Urso non sta attraversando un bel periodo dal punto di vista professionale. La conduttrice sembra in. Il suo Pomeriggio 5 non decolla e Mediaset non ha intenzione di affidarle nessun nuovo progetto Tv. Insomma, una stagione assai difficile per la 65enne che, mai come ora, si ritrova in difficoltà. Eccosta succedendo alla nostra Carmelita!D’Urso: unvertiginosoD’Urso sempre più in difficoltà dal punto di vista professionale. La conduttrice campana fatica a mantenere gli ascolti del suo Pomeriggio 5 ad un livello accettabile. Sono lontani i tempi in cui la D’Urso spopolava su Canale 5 con un’infinità di programmi. Sino ad un paio d’anni fa, era in onda con Domenica Live, Live Non è a D’Urso e con Pomeriggio 5. Senza dimenticare la ...