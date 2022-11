Gol subiti? Meret fa chiarezza e spiega cosa è successo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti perde per la prima volta in questa stagione durante la fase a gironi di UEFA Champions League, nonostante la sconfitta per 2-0 subita ad Anfield Road contro il Liverpool gli azzurri mantengono la testa del Girone A, e si qualificheranno da testa di serie agli ottavi di Champions League. Le due marcature dei Reds sono state siglate da Momo Salah e Darwin Nunez, entrambi sugli sviluppi di due calci d’angoli, in seguito a due incertezze dell’estremo difensore degli azzurri e della nazionale italiana AlexLe dichiarazioni di AlexDurante il post-partita, il portiere azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista, di seguito le sue parole:sulle due reti subite? “Sui due gol c’è stata un po’ di disattenzione, loro hanno degli ottimi ...

Corriere dello Sport

Alexander - Arnold 5,5 : due tunnelnei primi 7 minuti da Kvaratskhelia. Passano i minuti e ... È ilpartita ma non porta il primo posto nel girone. Firmino 5,5 : svaria tanto e cerca di non ...I galluresi, invece, dopo aver per 1 - 3 contro il Gubbio, si ritrovano al penultimo posto con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, settefatti e sedici. L' ... Più punti, meno gol subiti e in trasferta... Così Mourinho ha (di nuovo) superato se stesso Il tecnico partenopeo esce sconfitto da Anfield ma non si abbatte, anzi spende belle parole per la propria squadra che si qualifica come prima nel girone.Pavard e Choupo-Moting stendono un’Inter rimaneggiata, con ben sei titolari in panchina (Skriniar, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko), e regala al Bayern Monaco ...