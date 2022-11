“Cosa vuole davvero” Riccardo Guarnieri | si scopre tutto | ora il cavaliere di UeD trema

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Uomini e Donne, bordata contro: è sempre più solo. Sono giorni complessi questi per iltarantino che sta cercando di conoscere Federica Aversano, tronista del trono classico. Una tronista piena di dubbi messa sotto pressione da Armando Incarnato: “Io non capisco il percorso di Federica. Mi sembrano uscite tanto per… Non ti capisco. Non ti possono piacere tutti, non puoi andare avanti con l’idea “non lo conosco, potrebbe andare bene”. Non dici di no, non dici di sì. Allora poi Federico ha ragione… Mi sembra che fai cose tanto per, anche con Giuseppe, per me già sapevi che non ti piaceva”. Parole a cui Federica aveva risposto arrivando ad ipotizzare di lasciare il trono: “Io mi sento avvilita, sto facendo fatica. In questi giorni questo punto mi sta facendo pensare, sono in difficoltà. Anche vedere i ...