Billie Jean King Cup | Camila Giorgi non sarà a Glasgow

Olympics

La marchigiana non sarà sostituita, Italia con Bronzetti, Cocciaretto, Paolini e Trevisan ROMA - Camila Giorgi non farà parte dell'Italtennis femminile che parteciperà alleKing Cup by Gainbridge Finals 2022, in programma sul veloce indoor all'Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre. La tennista marchigiana, attualmente numero 69 del ...Camila Giorgi non farà parte della Nazionale femminile che parteciperà alleKing Cup by Gainbridge Finals 2022, in programma sul veloce indoor all'Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre. La tennista marchigiana, attualmente numero 69 del ... Coppa Davis Junior e Coppa Billie Jean King ITF 2022 - Antalya, Turchia Billie Jean King Cup 2022, Camila Giorgi non recupera per le Finals: stagione finita. Ecco le dichiarazioni di Tathiana Garbin ...Camila Giorgi non farà parte della Nazionale femminile che parteciperà alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, in programma sul ...