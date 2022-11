ATP Parigi-Bercy 2022 | Fognini affronta Dimitrov | il bulgaro è avanti nei precedenti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo essersi preso la rivincita contro il classe 2004 Arthur Fils, il lucky loser Fabiogiocherà oggi il secondo turno del Masters 1000 dicontro il classe 1991 Grigor. Il ligure partirà sfavorito, ma di certo non battuto. Nella partita d’esordio ilha sconfitto con un doppio 7-6 l’olandese Botic van de Zandschulp. Una vittoria che ha regalato sicuramente fiducia al numero 28 al mondo, che oggi proverà a conquistare un altro successo importante. Dall’altra parte, reduce appunto dall’affermazione al primo turno contro Fils (il francese aveva sconfitto l’italiano nel turno decisivo di qualificazione, ma poi il nostro portacolori è entrato nel tabellone principale come lucky loser e si è preso la rivincita), non avrà niente da perdere e ...

Carlos Alcaraz sfiderà Yoshihito Nishioka nel secondo turno del Masters 1000 di- Bercy 2022. Fa il suo esordio nel torneo transalpino il numero uno del mondo, che dopo la ...in vista delle...Rafael Nadal sfiderà Tommy Paul nel secondo turno del Masters 1000 di- Bercy 2022. Se escludiamo la breve apparizione in quel di Londra per giocare il doppio con ...dell'appuntamento con le...Diretta Atp Parigi Bercy 2022 streaming video tv: Musetti Basilashvili è la partita che coinvolge il nostro giocatore nel secondo turno del Masters 1000.