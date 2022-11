070 | stasera il concerto di Renato Zero su Canale 5 | ospiti e scaletta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “0-70 – Speciale”. Un tributo a un artista trai più amati del panorama musicale italiano.torna su5 con la seconda parte di “Best of” un sunto tratta dai concenti che il cantante ha tenuto al Circo Massimo di Roma tra settembre e ottobre scorsi. Sarà una vera e propria miscellanea di tutti e 6 i concerti tenuti danella Capitale, in cui verranno riproposti i momenti più significativi per festeggiare i 70 anni del musicista, ricorrenza che nonostante risalga al 2020 sono slittati a causa della pandemia da Covid. Carrellata di successi diUn appuntamento atteso per i tanti “sorcini” che seguonocon passione e interesse da sempre. Una carrellata sui successi ...

FILM HORROR DA VEDEREIN TV Hell fest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Un killer ..., ore 21:20 su Canale 5 Show in onore della carriera di Renato Zero, che da poco ha compiuto 70 anni. ......00 - TG5 20:38 - METEO 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELL'INTRANSIGENZA 21:20 -Italia ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 196 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - CONTROCORRENTE ...070 Renato Zero concerto Canale 5 scaletta stasera in tv: chi sono gli ospiti della seconda, quali canzoni canteranno, orario, date Stasera, mercoledì 2 novembre 2022, verrà trasmessa in tv, su Canale ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera mercoledì 2 novembre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il gioco televisivo condotto da Flavio Insinna L’eredità – Una sera ...