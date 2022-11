Voci dal carcere | la paura ed il bisogno di Dio

(Di martedì 1 novembre 2022) Ildi Dio è prepotente nel silenzio della cella, dove le paure amplificano l’istinto di sopravvivenza e mortificano i valori cristiani della condivisione. Anna ce lo spiega nella supplica rivolta al Padre: in essa invoca il perdono per sé e per quanti vivono la sua stessa condizione di detenzione. Narra delle vicende quotidiane di Il Blog di Giò.

Ferrari

Preso com'ècongresso, il Pd sembra non avere testa per le elezioni regionali del Lazio che ... Anche da questo deriva l'intensificarsi delle, tutte amplificate dai dem, delle frizioni tra i ...... le proposte15 settembre al 30 novembre 30 novembre - Termine ultimo per le operazioni di ...della liquidazione al lordo dipendente per ciascun contratto breve e saltuario e per ciascuna delle... Le voci dal podio delle Finali Mondiali Una rete metallica ha attutito la sua caduta e la bimba di due anni, volata giù dal balcone a Fisciano (Salerno), se la caverà con un braccio rotto e qualche escoriazione ...ROVIGO - «Il contratto deve intendersi annullato per motivi familiari». Queste più o meno le parole scritte da Allister Coetzee nella mail con la quale giovedì si ...