Sport in tv oggi martedì 1° novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Sarà unprimoricchissimo diivi quello che vivremo. Oltre all’immancabileamericano con Gara-3 delle World Series di baseball e la NBA, saranno tennis e calcio a farla da padroni. Proseguono, infatti, il Masters 1000 di Parigi-Bercy, mentre nella notte scenderanno in campo le donne nelle WTA Finals Fort Worth. In serata, quindi, toccherà all’ultimo turno della fase a gironi della Champions League, con Napoli e Inter in campo. Da non dimenticare la finale di Supercoppa italiana di pallavolo maschile e le coppe europee di basket. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio gliivi previsti in questa giornata. CALENDARIOIN TV1° ...