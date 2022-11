Rave party a Modena | sequestrato sistema audio da 150mila euro

Idee confuse , primi passi indietro sulla giustizia e provvedimenti mediatici come quello sui. Il primo consiglio dei Ministri del governo presieduto da Giorgia Meloni non è partito con il piede giusto. Oltre ai temi relativi alla giustizia, con il ministro Carlo Nordio di fatto ...La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone dove si è tenuto ildi Halloween 'Witchtek' , conclusosi ieri con l'esecuzione pacifica dello sgombero. L'apparecchiatura è stata acquisita dagli agenti insieme ad altri strumenti musicali, mixer e casse che ...Sono stati individuati, mentre se nestavano andando e scortati in Questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse. Il sequestro ha riguardato oltre 100 pezzi ...Governo Meloni, questione intercettazioni per i rave - Il secondo consiglio dei ministri del nuovo governo è stato attraversato da malumori e tensioni, ieri, sul nuovo provvedimento ...