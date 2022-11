Project Artemis | Ray Romano entra nel cast del film

(Di martedì 1 novembre 2022) L'attore Rayfarà parte deldel, un progetto diretto da Greg Berlanti che verrà distribuito da Apple. Rayto a far parte deldi, ildestinato ad Apple TV+ diretto da Greg Berlanti. Il progetto è scritto da Rose Gilroy, la figlia di Dan Gilroy e dell'attrice René Russo, e ilmaker sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Scarlett Johansson, protagonista femminile del progetto. Ray, che ha recentemente debuttato come regista con Somewhere in Queens che è stato presentato al TribecaFestival, reciterà accanto a Scarlett Johansson, e Channing Tatum e ...

