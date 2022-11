Operazione anticontraffazione dei Carabinieri a Napoli

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoanti contraffazione dei. Oltre 1300 capi falsi sotto sequestro, 2 i denunciati. I militari del nucleo operativo della compagniaStella hanno denunciato in particolare due cittadini di nazionalità senegalese di 48 e 34 anni entrambi già noti alle forze dell’ordine e irregolari sul territorio italiano. I militari hanno notato i due in via Firenze, nel quartiere Vasto, che entravano e uscivano più volte da un portone e sono intervenuti. In un locale della loro abitazione c’era un vero e proprio laboratorio del falso con tanto di deposito. Trovati e sequestrati 1.386 prodotti tra abiti contraffatti e accessori delle più famose case di moda. Sequestrate anche 2 macchine da cucire e la somma contante di 6.050 euro. L'articolo ...

