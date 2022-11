Non risolti per tutti i problemi Instagram con down e follower perduti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Occorre essere molto chiari, oggi 1 novembre, a proposito deiche si rincorrono dalla giornata di lunedì. Come ormaisanno, infatti, diversi account sono risultati bannati senza alcun motivo, dando vita ad una sorta diparziale, senza dimenticare che un’altra percentuale significativa di utenti ha visto decrescere in modo preoccupante il numero dei propri. Insomma, si è trattato di un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame la scorsa settimana, quando la piattaforma è risultata inaccessibile per alcune ore a causa di malfunzionamento a livello server. Cosa sappiamo sulla coda dei iconanche in ...