LIVE Bayern Monaco-Inter 2-0 | Champions League calcio in DIRETTA | raddoppia Choupo-Moting

FORMAZIONI UFFICIALIMONACO - INTERBAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1) Ulreich, Pavard, Upamecano, Stanisic, Mazraoui, Kimmich, Sabitzer, Coman, Gravenberch, Mané, Choupo - Moting. All. ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Di partite 'ininfluenti' in Champions League non ne esistono. E se nel Gruppo C i giochi sono ormai fatti, con ilMonaco già certo del primo posto e il Barcellona 'retrocesso' in Europa League, l'Inter di Simone Inzaghi (che andrà agli ottavi di finale da seconda) cerca risposte importanti e nuove ...Nella sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, per quanto riguarda il gruppo C, il Bayern Monaco ospiterà l'Inter all'Allianz Arena: calcio d'inizio ore 21:00. Entrambe le squadre sono ...Calcio ora per ora L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell'ultima partita L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell'ultima partita del gruppo C di Champions League e Simone ...