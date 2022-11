Il Corriere della Città

... Carrarese, Cesena, Como, Cosenza, Empoli, Fanfulla, Gallipoli, Juventus U23, Juve Stabia,, ... Sandro Pugliese Basket Eurocup 4Giornata 01 - nov 20:30 London vsBuducnost (diretta) Basket ...... non ci siamo innervositi e abbiamo fatto prelevare il 'nonostante' sull'alibi.' Prossimo appuntamento della serie D domenica 06/11 ore 16 a Levi Civita vs CG InsuranceVolley. Vi ... Lions di Latina Host e Sabaudia-San Felice Circeo impegnati nella lotta contro il tumore al seno Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Anche se sono state giocate solamente due giornate, la Lions Latina si ritrova in testa alla classifica a punteggio pieno, forte del doppio 3-0 operato nei due incontri disputati contro Victoria ...