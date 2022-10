Calciomercato.com

La squadra di Mourinho si prende il quarto posto e superae Lazio al termine di una partita a ... Un minuto dopo altra: Karsdorp confeziona il cross, Abraham in tuffo non trova la porta per ...I capitolini salgono al quarto posto superando Lazio edad una settimana dal derby, mentre la ... con i giallorossi che avrebbero una clamorosaal 19' per sbloccare il risultato: Karsdorp ... Inter, chance per Asllani | Serie A Le parole dell'allenatore nerazzurro e di Robin Gosens alla vigilia della sfida all'Allianz Arena, condizionata sicuramente dal prossimo match con i bianconeri ...Le ultime in vista di Juve-Inter ma non solo. Inzaghi torna a lanciare dal 1' alcune ‘pedine’. La situazione Freschi di vittoria ottenuta in quel dello scorso sabato contro la Sampdoria, per l’Inter d ...