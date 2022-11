Gf Vip 7 | quattro vipponi a rischio Confermato l’arrivo di nuovi inquilini

(Di martedì 1 novembre 2022) Tredicesima puntata per il reality di Canale 5. Al Gf Vip 7 finiscono in nomination, e Alfonso Signorini confermaingressi. Alfonso Signorini apre la tredicesima puntata del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Il GFha perso così un po' di pubblico, complici anche le giornate di festa e il ponte di ... le due serie che in queste settimane di programmazione hanno superato il muro deimilioni di ...In passato, aveva rivelato di essere stato sposato peranni, senza però lasciarsi sfuggire alcun indizio sull'identità della sua ex moglie. Di certo, da sex symbol quale è sempre stato , ha ...Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Ebuc sulla tredicesima puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Leggi anche Al Gf Vip arrivano Luca Onestini ed Edoardo Tavassi Ricordando ... Per mettere una pietra sopra a ciò che era successo, ma non l’ho sventolato ai quattro venti. Ha fatto da tramite anche ...