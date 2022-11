FIFA 23 | Numeri da record dopo 23 giorni dal lancio

(Di martedì 1 novembre 2022) Oggi, Electronic Arts celebra EA SPORTS23 rivelando il coinvolgimento post-fino a 23ilmondiale.aver festeggiato undadi23 con oltre 10,3 milioni di giocatori nella prima settimana, segnando il più grande periodo dinella storia del franchisedi EA SPORTS, ad oggi, il titolo di quest’anno è stato giocato in più di 200 nazioni in tutto il mondo. Ci sono inoltre state oltre 1,7 miliardi di partite giocate – tra incontri maschili e femminili – e oltre 4,3 miliardi di gol segnati. I giocatori hanno giocato complessivamente oltre 15,7 miliardi di minuti, l’equivalente di quasi 30.000 anni di gioco. “Il successo del ...

Adnkronos

