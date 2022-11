Dimmi quanto rame usi e ti dirò quanto sei Green

Leggi su panorama

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Tyrrhenian Link di Terna viene definito l’elettrodotto dei record che porterà l’energia verde prodotta nelle isole sul continente. Il progetto prevede collegamenti in alta tensione per circa 1500 km al fine di consentire al nostro paese di raggiungere gli obbiettivi della transizione energetica. Una delle domande che è lecito porsi, perfuori dagli schemi in un paese che ha lasciato al resto del mondo il compito di estrarre, elaborare e trasformare le materie prime in prodotti finiti, è, certamente molte decine di migliaia di tonnellate, sarà necessario per realizzare una simile opera. In un momento in cui, secondo l’opinione unanime di tutti i principali analisti del settore, ilentrerà in una crisi di approvvigionamento, in questo decennio, che ...