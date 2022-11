Aiuole di Iris per dire basta ai femminicidi

(Di martedì 1 novembre 2022) La storia. Cristina Mostosi aveva espresso il desiderio di donare i suoi fiori anche a Bergamo. Così succederà il prossimo 25 novembre. Per non dimenticare la sorella Paola e tutte le donne vittime di violenza.

