5G Tim | chiamate ed SMS illimitati e primo mese gratis

Leggi su pantareinews

(Di martedì 1 novembre 2022) 5G TIM coned SMS illlimitati e per i nuovi clienti ilcon Power Smart, la tariffa dell’operatore blu può essere attivata anche dai già clienti mobile e se hai Tim sul fisso consente l’attivazione gratuita di TIM UNICA. Attiva Tim Power Smart Tim Premium, da Base ad All inclusive fino a 10 Gbps 5G TIM Power Smart fino a 50 GB Se vuoi utilizzare il 5G TIM puoi attivare Power Smart , la tariffa che possono attivare tutti i clienti di altri operatori e i già clienti dell’operatore blu che permette di usufruire da 25 a 50 GB alsulla rete 5G migliore d’Italia (come decreatato da Opensignal) al costo di 14,99€ alcon un costo di attivazione di 9,99€ per i nuovi clienti e di 19,99€ per i già clienti che desiderano effettaure il cambio tariffa. Per ...