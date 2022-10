Verstappen domina in Messico ed entra nella storia | 14esima vittoria

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Maxtrionfa anche nel Gran Premio dele incide ancor di più il suo nomedella Formula 1, prendendosi il record di vittorie all'interno di una singola stagione. L'olandese della Red Bull cil 14 successo, staccando Michael Schumacher e Sebastian Vettel fermi a 13. Completano il podio la Mercedes di Lewis Hamilton (secondo) e l'altra Red Bull del padrone di casa Sergio Perez (terzo), mentre chiude quarto George Russell con la seconda monoposto della scuderia tedesca. In ombra le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, giunte al traguardo rispettivamente in quinta e sesta posizione. Parte beneche difende la prima posizione, meno bene invece Russell che si lascia sorprendere prima da Hamilton poi da Perez. Dietro si accodano le ...

23.00 F1,in Messico trionfa ancoraProsegue la marcia di Maxcheanche in Messico vincendo il suo 14° gran premio stagionale, record assoluto. Dietro all'olandese della Red Bull c'è il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che precede il ...... ventesimo appuntamento del campionato di F1, è uno straordinario Max. Sul circuito di ... L'olandese, che scattava dalla pole,dall'inizio alla fine e precede ed il compagno di squadra ...Non bastava raggiungere Vettel e Schumacher, Verstappen vincendo il 14esimo GP in stagione in Messico li supera, ma non è ancora ...Red Bull fa un sol boccone anche del Gp del Messico con Max Verstappen e manca per poco la doppietta con Sergio Perez, terzo dietro Hamilton ...