Troppe polemiche Ballando con le Stelle | la frecciata di Carolyn Smith

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “A volte ci sono”, rompe il silenzio. La presidente della giuria più temuta di sempre, quella di "con le", tuona in un'intervista rilasciata a SpettacoloMusicaSportNews. “Ha portato il mondo della danza, la mia arte, nelle case di milioni e milioni di telespettatori, a cui regaliamo la leggerezza, il ballo, la cultura della musica, le risate”, racconta. Insomma, la presidente di giuria si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E, tra una cosa e l'altra, tira una stoccata: “Mi hanno sorpreso un po' tutti”. L'ultima puntata dello show di Milly Carlucci ha fatto il pieno di ascolti superando il 20% di share. Un bel risultato, l'ennesimo. Non mancano, però, nemmeno quest'anno un po' di imprevisti: l'infortunio di Gabriel Garko (che comunque ...

SpettacoloMusicaSport

Un consiglio: cercate di trovare il giusto equilibrio perché fatecose e vi riposate poco. ... Cancro Basta con le discussioni inutili e con le, dovete imparare a scendere a compromessi.... e poi ha aggiunto una stoccata: 'Ma a volte anche.' La coreografa e ballerina, inoltre, ha anche aggiunto di aver imparato molto su come funziona un programma sia davanti che dietro ... Intervista con Carolyn Smith: “Ballando con le stelle per me è una grande famiglia” (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – “ Valdastico”: evitiamo polemiche e pensiamo concretamente a portare a casa questo primo passaggio importante per i ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9b3376b1-ded4-25e6-7f10-d69178c038 ...