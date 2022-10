(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sinner e Berrettini possono sperare solo come riserve ROMA - Scatta l'ultima settimana nel calendario Atp prima delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atpa Milano, in programma dall'8 al 12 novembre, ...

... la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di. Bolelli e Fognini, in tabellone al Masters 1000 di Parigi - Bercy, hanno 2.670 punti, 430 in meno del nuovo duo che si è ...... in Texas, è invariata la top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek che torna in campo dopo un paio di settimane di pausa: la 21enne di Varsavia mantiene ben più deldei ... Tennis: Doppio, Bolelli-Fognini ancora in corsa per Atp Finals Sinner e Berrettini possono sperare solo come riserve ROMA (ITALPRESS) - Scatta l'ultima settimana nel calendario Atp prima delle Intesa ...La grande sfida è arrivata. Da oggi, lunedì 31 ottobre, a lunedì 7 novembre, le migliori otto tenniste del mondo si sfidano nelle e Wta Finals di Forth Worth 2022, in Texas. Le protagoniste sono Iga S ...