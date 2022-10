Spread Btp Bund chiude in rialzo a 215 punti

Lotrae Bund chiude in rialzo. Il differenziale archivia la giornata a 215 punti dai 207 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano sale di quasi 13 punti al 4,28%. . 31 ottobre 2022Chiude in netto rialzo per lotrae Bund sul mercato Mts dei titoli di Stato europei. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco e' ...Il rendimento del decennale italiano sale al 4,28% (ANSA) - MILANO, 31 OTT - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale archivia la giornata a 215 punti dai 207 dell'avvio. Il ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...