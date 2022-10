Raptus a Roma | ruba un coltello da un ristorante e assale i clienti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022). I weekend della Capitale, e la relativa movida, sono sempre caratterizzati da un certo margine di violenza, tanto che la cronaca degli ultimi tempi l’ha ribattezzata con un epiteto poco felice per la reputazione della città: Malamovida. E ogni volta, l’appellativo non si smentisce mai. Anche negli ultimi giorni appena trascorsi. “Giovane, vieni a casa che ti devo parlare”, padre accoltella il proprio figlio al collo Brandisce une aggredisceNella serata di sabato scorso, infatti, un uomo particolarmente furibondo ha afferrato all’improvviso unda un tavolino di proprietà di un locale in Via San Francesco a Ripa. Una volta arraffata l’arma, ecco che il soggetto ha iniziato con particolare concitazione a minacciare i ristoratori e iche in quel momento avevano ...