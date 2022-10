L’Ucraina e la lezione di Politkovskaja e Pannella Scrive Angioli

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In questi giorni ricorre il ventesimo anniversario di uno dei fatti più tragici verificatisi in Russia che ha contribuito a consolidare il potere nelle mani di Vladimir Putin. La sera del 23 ottobre 2002, un commando di 40 ribelli ceceni, di cui 18 donne, entrò nel teatro Dubrovka di Mosca sequestrando circa 850 civili. I separatisti chiedevano il ritiro immediato delle forze russe dalla Cecenia e l’indipendenza della regione caucasica martoriata da un secondo conflitto iniziato nell’agosto 1999 che sarebbe terminato solo nel 2009. Il primo ebbe luogo dal dicembre 1995 all’agosto 1996. Il 24 ottobre, dopo aver liberato 50 bambini di meno di 12 anni, i terroristi rimasero in attesa di un segnale dal Cremlino. Liberarono altri ostaggi e promisero di rilasciarne ancora se Achmad Kadyrov, il capo dell’amministrazione cecena, si fosse presentato al teatro. Kadyrov non giunse e all’alba del ...