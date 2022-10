L' impresa di Sam Baker | a 8 anni è diventato il più giovane a scalare El Capitan in California

Luce

Direttamente da Round One, abbiamo intervistato Sam Cook, co fondatore e direttore di Esports Insider, una delle pubbliczioni esportive più importanti d'europa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...