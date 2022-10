L’Autunno che non è più tra cambiamento climatico e politica

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tutto il mese di ottobre ha dato il via ad un autunno sui generis rispetto a quanto eravamo abituati fino ad oggi. Un’ottobrata generalizzata di bel tempo e conseguente ed insperato risparmio energetico da un lato, ma che richiama prepotentemente la necessità delle azioni di contrasto al. Un ottobre ben caldo dal punto di vista del meteo. Per la città di Milano ad esempio bisogna risalire al 1897 per ritrovare una media di temperature che sfiora i 20 gradi per le commemorazioni dei defunti. Si spingono oltre le città del Sud e le località balneari: a Rimini si fa ancora il bagno, come in Sicilia, Puglia e Sardegna. Roma e Napoli sono invase da turisti in pieno outfit estivo, come le città d’arte del Belpaese. Si pranza e si cena tranquillamente all’aperto. Continua la voglia di stare all’aperto e non possiamo nasconderci sia da ...