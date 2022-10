"Incarichi incompatibili". Ma il dem Crisanti non molla le poltrone

ANAC

L'ex grillino deve rispettare una sorta di 'interdizione' e attendere almeno un anno per ricoprireche potrebbero esserecon la sua esperienza di ministro. La fonte di ...... in cui sia parte l'amministrazione (scuola); non può assumereprofessionali conferiti ... No, rientra tra le attivitàindicate dal comma 10 - articolo 508 del D.lgs 297/94. Tale ... Appalti, un componente della commissione giudicatrice non può essere anche collaudatore dell'opera Ma c’è un altro fattore da non sottovalutare: l’esperto non ha intenzione di mollare neanche le poltrone. Gli incarichi incompatibili di Crisanti Secondo quanto spiegato dall’avvocato Fabrizio ...La modifica alla legge sul conflitto di interessi renderebbe incompatibile con incarichi di governo chi, come il ministro della Difesa, ha ricoperto incarichi o ricevuto consulenze in società pubblich ...