Ikea contro il videogame indie horror ambientato in un suo negozio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Ora devo riprogettarlo per non essere citato in giudizio", ha commentato lo sviluppatore di The Store is Closed

"Ora devo rifare disperatamente l'intero aspetto del gioco per non essere citato in giudizio", ha commentato lo sviluppatore di The Store is Closed ...Il videogioco horror The Store is Closed riceve pesanti critiche da parte di IKEA. Scopriamo insieme tutti i dettagli.