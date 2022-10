Governo | Meloni | “Dalla mia squadra mi aspetto compattezza e lealtà Per ora non ci sono problemi”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Non ciper ora. Mimiae le sto riscontrando”. Così’ la premier Giorgiaha negato in conferenza stampa tensioni all’interno della maggioranza, parlando di un clima collaborativo. “Ho letto molte ricostruzioni ma dico la verità in questa fase non cistati. Il fatto di governare nel momento più difficile per la nazione ci porta a mettere gli individualismi da parte e tutte le volte che abbiamo avuto punti di vista diversi l’obiettivo di tutti è stato quello di arrivare a una soluzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, con i Ministri Carlo Nordio (Giustizia), Orazio Schillaci (Salute) e Matteo Piantedosi (Interno) e il Sottosegretario Alfredo Mantovano, ha illustrato in conferenza stampa i provvedimenti ...Secondo La Stampa , è una delle soluzioni al vaglio deldella presidente Giorgiaper far quadrare i conti pubblici italiani, atteso che l'anno prossimo il deficit salirà dal 3,9% al 4,..."All'onorevole Marcello Gemmato, nuovo Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni, giungano le nostre più vive congratulazioni". Così Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, l'Associazion ...