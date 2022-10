GF Vip 7 | giovedì 3 novembre 2022 arriveranno sei nuovi concorrenti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Da un po’ di tempo ormai si vocifera la possibilità che deipossano presto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. La possibilità è stata più che confermata da Davide Maggio che ha rivelato che ivipponi saranno sei e che sbarcheranno nella casa già a partire dalla puntata di. Andiamo a scoprire tutti e dettagli e soprattutto chi sono i. GF Vip 7, seipronti ad entrare in casa: ci saranno Onestini e Tavassi In questi ultimi mesi nella casa del GF Vip 7 non abbiamo visto solo eliminazioni ma anche ritiri improvvisi e squalifiche per dei pessimi comportamenti. Questo ha portato la casa a svotarsi prima del previsto. Chiaramente la ...

#BOOM> 6 nuovi concorrenti al #GFVip . No Michelazzo. Vi do per certi Onestini e Tavassi. ... 2022 @blogtivvu_com I nuovi concorrenti del Grande Fratellosono pronti per il loro ingresso: ...... iprescelti dovrebbero entrare nella casa a strettissimo giro, presumibilmente già nel corso della quattordicesima puntata del reality, in onda3 novembre ...